مصر.. نقابة المحامين تتهم الشرطة بقتل أحد أعضائها

اتهمت نقابة المحامين في مصر الشرطة بقتل محام عمدا عبر إطلاق النار عليه في بلبيس في محافظة الشرقية.

وقالت النقابة في بيان السبت إن المحامي أحمد السيد نعمة الله كان برفقة موكلين له قتلا معه في الحادث، في أرض بناحية بساتين بركان ببلبيس بهدف إتمام تعاقد بيع قطعة الأرض التي شهدت الحادث.

وجاء في البيان أن "إطلاق النار من الشرطة كان بزعم أن المتواجدين مع المحامي من المسجلين المطلوبين للعدالة"، مشيرة إلى أن نعمة الله لم يكن يحمل سلاحا وأن ما من دافع لديه لحيازته بعد أن قالت الشرطة إنه تبادل إطلاق النار مع عناصرها.

ووصفت النقابة الحادث بأنه "جريمة قتل عمد على المحامي المتوفى" وأن السلطات "لم تنسب له أي جريمة سوى تبادل إطلاق النار وهذا تبرير واه للمسؤولية الجنائية".

وكانت الشرطة قد قالت في وقت سابق إن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم فى تبادل إطلاق النيران معها وضبط بحوزتهم أسلحة وذخيرة، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية.