مصادر: مجاور مديرا للمخابرات الحربية المصرية

قال مصدران أمنيان لرويترز الأحد إنه تم تعيين اللواء خالد مجاور مديرا للمخابرات الحربية المصرية خلفا للواء محمد الشحات.

ولم يقدم المصدران أسبابا لتغيير الشحات لكن السيسي قام بتغيير عدد من كبار مسؤولي الأمن في الجيش ووزارة الداخلية وجهاز المخابرات العامة خلال السنوات القليلة الماضية.

وشغل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هذا المنصب في عام 2010 وحتى 2012 قبل أن يتولى منصب وزير الدفاع، ثم يترشح للرئاسة بعد إزاحة الجيش للرئيس السابق الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي في الثالث من تموز/ يوليو 2013 بعد مظاهرات حاشدة.

ويلعب الجيش وأجهزة المخابرات دورا رئيسيا في الدوائر العليا لصنع القرار في البلاد، منذ ذلك الحين.

فمن هو خالد مجاور؟

تولى منصب نائب مدير المخابرات الحربية في سبتمبر الماضي.

وبحسب موقع وزارة الدفاع المصرية، فإن مجاور كان حاضرا إحدى فعاليات الجيش في شهر حزيران/يونيو الماضي بصفته قائد الجيش الثاني الميداني، حيث تولى هذه المهمة في أيار/ مايو 2017، وقبلها يشغل منصب رئيس أركان الجيش الميداني.

وشغل مجاور أيضا منصب الملحق العسكري في سفارة مصر بالولايات المتحدة.

ومن أهم ما تختص به المخابرات الحربية، وهي إحدى إدارات وزارة الدفاع، متابعة القضايا المتصلة بالأمن القومي من الناحية العسكرية، وجمع المعلومات، ومراقبة الأمن في المنشآت العسكرية، والتأكد من حسن انضباط وولاء الضباط والأفراد.

وتتبع للمخابرات الحربية أجهزة "الأمن الحربي"، و"الاستطلاع" والمخابرات البحرية".

وأجرى السيسي تغييرات لعدد من كبار مسؤولي الأمن في الجيش ووزارة الداخلية وجهاز المخابرات العامة خلال السنوات القليلة الماضية.

وعين السيسي حليفه الوثيق اللواء عباس كامل رئيسا للمخابرات العامة في حزيران/يونيو الماضي، بعد أسبوعين من تغيير وزيري الدفاع والداخلية.

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