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الجيش المصري يقتل 12 مسلحا في العريش

قوات الأمن المصرية في شمال سيناء

قتلت قوات الأمن المصرية في محافظة شمال سيناء 12 إرهابيا خلال مداهمة أمنية بمدينة العريش كبرى مدن المحافظة.

وبحسب خبر بثته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، فقد داهمت قوات الأمن قطعة أرض مسورة في مدينة العريش بعد ورود معلومات تفيد "بقيام مجموعة من العناصر الإرهابية باتخاذها وكرا لهم".

وبادر المشتبه بهم بإطلاق النار على قوات الأمن، ما دفعها للرد بإطلاق النار، وعثرت الأجهزة الأمنية في الموقع على أسلحة نارية وذخائر وعبوتين ناسفتين.

ومنذ شباط/ فبراير، بدأت مصر عملية لسحق متشددين تابعين لتنظيم داعش في مناطق بشمال سيناء.

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