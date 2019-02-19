مصر.. مقتل مسلحين في شمال سيناء

لقي 16 مسلحا حتفهم الثلاثاء في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة المصرية في مدينة العريش بشمال سيناء، حسب بيان لوزارة الداخلية المصرية.

وتمكنت السلطات المصرية من "رصد بؤرتين من العناصر الإرهابية خططت لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية ضد المنشآت الهامة والحيوية".

وخلال مداهمة هذه العناصر في العريش، وقع تبادل لإطلاق النار أسفر عن مقتل 16 مسلحا.

وعثرت الشرطة المصرية على أسلحة نارية وأحزمة ناسفة في مواقع هذه العناصر، حسب ما ذكرت صحف مصرية.

وتأتي هذه الاشتباكات بعد ثلاثة أيام من هجوم على نقطة تفتيش للجيش المصري في العريش أسفر عن مقتل وإصابة 15 عسكريا مصريا ومقتل سبعة من المتطرفين.