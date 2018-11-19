هل تستطيع مصر القضاء على فيروس سي؟ 

"موقع الحرة"/ كريم مجدي جهود مصرية حثيثة لمكافحة مرض فيروس التهاب الكبد الوبائي "سي"، تستهدف تقليص معدلات الإصابة لتصبح أقل من واحد في المئة، بعدما كانت مصر صاحبة أعلى معدل لانتشار المرض عالميا. منظمات طبية ودوريات علمية مرموقة أشادت بالجهود المصرية، كان من ضمنها إشادة ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر الدكتور جون جابور، الذي قال إن "مصر هي الدولة الوحيدة التي ساهمت في الوصول إلى الهدف العالمي ونجحت في علاج نحو ثلاثة ملايين مصاب بفيروس سي خلال السنوات الماضية". وقد سلطت مجلات علمية الضوء على المبادرات الحكومية والخاصة لمكافحة فيروس سي في مصر، كان من ضمنها مجلة "ذا لانسيت" أحد أقدم وأشهر المجلات العلمية، التي أفرضت موضوعا عن مشروع "قرية خاليه من فيروس سي" التابع لجمعية الكبد المصري.

​حكاية المرض بدأ فيروس سي بالانتشار في مصر قبل 50 عاما خاصة في الريف والقرى، عندما شرعت الحكومة المصرية في التخلص من مرض البلهاريسيا بأساليب خاطئة، مثل استخدام الإبر الطبية المستعملة لأكثر من مريض. وبحلول عام 2008، كان واحد من بين كل 10 مصريين مصابا بفيروس سي، وفي 2015، تسبب المرض في وفاة 40 ألف مصري، أي نحو 7.6 بالمئة من إجمالي الوفيات، بحسب تقرير لمجلة أتلانتيك الأميركية. لكن مع تقدم البحث العلمي، توصلت شركة جلعاد الأميركية لعلاج ناجع في 2013 تحت اسم "سوفالدي"، والتي حصلت عليه الحكومة المصرية بكميات كبيرة، وسهلت عملية الحصول عليه للمواطنين. وتأمل مصر حاليا في القضاء على المرض خلال السنوات القليلة المقبلة، بحسب تصريح للدكتور جمال شيحة رئيس مؤسسة الكبد المصري. وأضاف شيحة الاثنين خلال مؤتمر للمؤسسة الإفريقية لعلاج مرضى الفيروسات الكبدية "ALPA"، أن مصر لديها استراتيجية كاملة ناجحة في التعامل مع الفيروسات الكبدية، حيث نجحت في علاج مليوني مصري خلال الخمس سنوات الماضية، وهناك حملة لفحص أكثر من 50 مليون مصري. هل يمكن القضاء على الفيروس نهائيا؟ يقول الدكتور محمد عز العرب، أستاذ الكبد ومؤسس وحدة الأورام بمعهد الكبد، إن من الممكن أن تصل نسبة الإصابة إلى أقل من 1 بالمئة من إجمالي عدد السكان، بشروط معينة. وأضاف عزب العرب لـ"موقع الحرة"، أنه تم علاج أكثر من مليون و800 ألف مريض من أصل أربعة ملايين مريض خلال السنوات الماضية، وهو ما يشكل 40 في المئة من تعداد المرضى حول العالم، حسب عز العرب. "أطلقنا حملة '100 مليون صحة'، لكشف المرضى من بين أفراد المجتمع، فالمشكلة الأكبر التي تواجهنا، أن كثير من المواطنين لا يعلمون أنهم مرضى، فيتحولون لوسيلة عدوى للآخرين، إن التحدي الأكبر هو اكتشاف المرض"، يقول عز العرب.