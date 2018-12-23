مصر.. محاكمة عاجلة لمدرس متحرش

أمرت النيابة الإدارية المصرية بإحالة مدرس في إحدى المدارس الثانوية الفنية بمدينة شبراخيت في محافظة البحيرة، إلى المحاكمة العاجلة، لارتكابه جرائم "هتك العرض والتحرش الجنسي" بعدد من طالبات الثانوي، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.

وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغا من مديرية التربية والتعليم في البحيرة بشأن ما تضمنته مذكرة مدير ثانوية فنية في شبراخيت ضد المتهم و ارتكابه "انتهاكات جنسية" في حق عدد من طالبات المدرسة.

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهم بالاعتداء الجنسي على عدد من الطالبات بتعمده ملامستهن جسديا والتحرش جنسيا بهن والتلفظ بعبارات تخدش حيائهن، وتوجيه عبارات و تلميحات ذات مدلول جنسي، بالإضافة إلى محاولته اصطحاب إحدى الطالبات إلى داخل دورة المياه المخصصة للرجال، ومحاولته احتجاز طالبة أخرى داخل ورشة في المدرسة وإغلاق الباب عليهما من الداخل، إلا إن صراخ الطالبة واستنجادها بزميلاتها أجبره على تركها.

وأظهرت التحقيقات أن المتهم اعتاد الضغط على الطالبات بما له من سلطة عليهن لكي يستجبن له ولأفعاله الإجرامية معهن، وتهديده الدائم بالتلاعب بالدرجات الخاصة بمادته.

وكشفت أيضا عن إتلاف المدرس هاتف إحدى الطالبات بعد عدم موافقتها على ممارسته الإجرامية.