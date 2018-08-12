مصر.. كشف هوية انتحاري كنيسة العذراء

كشفت الداخلية المصرية الأحد هوية الانتحاري الذي حاول تفجير كنيسة العذراء في منطقة مسطرد شمال القاهرة السبت.

وقالت الداخلية في بيان إن الانتحاري يدعي عمر محمد مصطفى من مواليد عام 1989.

وعثرت السلطات في مسكن مصطفى على سلاح وطلقات نارية "وأوراق تتضمن شرحا تفصيليا لكيفية تصنيع المتفجرات".

وحسب البيان، يرتبط الانتحاري بإحدى الخلايا الإرهابية التي خططت لتنفيذ سلسلة من الاعتداءات.

وأعلنت الشرطة القبض على أعضاء هذه الخلية وعددهم ستة أشخاص بينهم امرأتان.

وكانت الداخلية قد قالت السبت إنها أحبطت تسلل انتحاري إلى كنيسة العذراء، قبل أن يلقى مصرعه بسبب انفجار العبوة الناسفة التي كانت بحوزته.