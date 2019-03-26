مصر تخسر بثاني أسرع هدف في العالم 

مني المنتخب المصري بهزيمته الأولى بقيادة مدربه الجديد المكسيكي خافيير أغيري، وجاءت على يد مضيفه النيجيري صفر-1 الثلاثاء بهدف سجل بعد أقل من 8 ثوان على انطلاق اللقاء الدولي الودي الذي يدخل ضمن استعداداتهما لنهائيات كأس الأمم الإفريقية المقررة الصيف المقبل في مصر بالذات.

ومنذ أن استلم مهامه مع "الفراعنة" خلفا للأرجنتيني هكتور كوبر عقب الخروج من الدور الأول لمونديال روسيا الصيف الماضي، حقق أغيري أربعة انتصارات متتالية مع مصر في تصفيات كأس أمم إفريقيا، قبل التعثر السبت للمرة الأولى في مباراة هامشية ضد النيجر (1-1) في الجولة الأخيرة من التصفيات.

وبغياب نجم ليفربول الإنكليزي محمد صلاح الذي قرر أغيري إراحته في مباراتي الجولة الأخيرة من تصفيات أمم إفريقيا ضد النيجر والثلاثاء ضد نيجيريا، منيت مصر بهزيمتها الأولى مع المدرب المكسيكي على يد نيجيريا بهدف سجل بعد أقل من 8 ثوان على صافرة البداية بتسديدة قوية رائعة من خارج المنطقة لبول أونواتشو الذي كان يخوض مباراته الدولية الثانية فقط.

ويعتبر هذا الهدف، بصفة غير رسمية، ثاني أسرع هدف على صعيد المباريات الدولية بعد هدف الألماني لوكاس بودولسكي ضد الإكوادور في مباراة ودية عام 2013 بعد 6 ثوان على انطلاق اللقاء، حسب الاتحاد الدولي فيفا.