مصر.. قانون لتكريم قادة الجيش أم تحصينهم؟

في يوم واحد ناقشت لجنة الدفاع بالبرلمان المصري مشروع قانون معاملة بعض كبار قادة القوات المسلحة المعد من قبل الحكومة، الثلاثاء، وأحالته للمجلس الذي وافق عليه أيضا من حيث المبدأ، في خطوة أثارت الجدل في مصر حول التشريع الذي قد يفضي إلى تحصين هؤلاء القادة وتمييزهم.

ولم يحدد القانون من هم "بعض كبار قادة القوات المسلحة" لكنه أعطى الحق لرئيس الجمهورية في تحديد الضباط المخاطبين بأحكامه.

ويمنع مشروع القانون الجديد محاسبة أو اتخاذ إجراء قضائي بحق هؤلاء الضباط عن أي فعل ارتكب خلال فترة تعطيل العمل بالدستور وحتى تاريخ بداية ممارسة مجلس النواب مهامه أثناء تأديتهم مهام مناصبهم أو بسببها، إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

ويقصد بهذه الفترة من وقت إعلان عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 تموز/يوليو 2013 وحتى 8 حزيران/ يونيو 2014، وهو الوقت الذي قتل فيه المئات من أنصار جماعة الإخوان المسلمين خلال فض اعتصامين مؤيدين لها في القاهرة.

ويرى رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد أن "مشروع القانون باطل وغير دستوري لأنه يميز بين المواطنين"، مشيرا في حديث لـ"موقع الحرة" إلى أن "القاعدة العامة تقول لا حصانة لمن تورط في جريمة ولا عقاب لبريء".

ويقول إن مصر بدلا من مشروع القانون هذا تحتاج إلى "عدالة انتقالية بمعنى أن يحاسب من أجرم بفعل وليس برأي.. ما يحدث هو تجريم الرأي وإفلات المجرم بالفعل من العقاب".

لكن رئيس مجلس النواب علي عبد العال يرى عكس ذلك، وقال أثناء مناقشة مشروع القانون الثلاثاء إنه "كان يجب على الحكومة أن تبادر بإصدار هذا القانون الذى يعالج نقطة هامة تؤكد شرعية الثورة، فحينما قام الشعب المصري بثورته انحاز كبار قادة القوات المسلحة له، وهم لا يعلمون أين يذهب بهم هذا الانحياز"، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية.

وأضاف رئيس المجلس: "هؤلاء القادة العظام كان لديهم الإرادة والشجاعة والقوة في التضحية ومساندة الشعب".

معاملة الوزراء

ويمنح مشروع القانون الحق لرئيس الجمهورية في تمييز بعض كبار قادة القوات المسلحة ماديا ومعنويا.

وتنص المادة الثانية في مشروع القانون على أن "يعامل بالمعاملة المقررة للوزير كل من لم يشغل من كبار قادة القوات المسلحة المشار إليهم في المادة الأولى من هذا القانون منصب الوزير أو منصبا أعلى، ويتمتع بجميع المزايا والحقوق المقررة للوزراء في الحكومة".

وتنص المادة الثالثة على أن "تحدد بقرار من رئيس الجمهورية المزايا والمخصصات الأخرى التي يتمتع بها المخاطبون بأحكام هذا القانون. ويجوز الجمع بين المزايا والمخصصات المقررة بناء على أحكام هذا القانون وبين أي ميزة مقررة بموجب أي قانون آخر".

ويتسائل بالمقابل النائب هيثم الحريري عضو تكتل 25/30 المعارض "هل ينتظر كبار قادة القوات المسلحة أن تخصص لهم مزايا إضافية وهم يعاملون معاملة طيبة من الجيش الذي يكفل لهم حياة كريمة؟".

ويقول لـ "موقع الحرة"، موجها انتقادا لتزايد سلطات رئيس الجمهورية في السنوات الأخيرة، إن "شخصا واحدا أصبح يعين السلطة القضائية وهو نفس الشخص الذي استحدث جهات لمراقبة الإعلام ويعين القائمين عليها، وهو نفسه أيضا الذي يعين المسؤولين في الجهات الرقابية، وأصبح أيضا هو الذي يحدد أسماء كبار قادة القوات المسلحة الذين يريد تحصينهم ومنحهم مستحقات ومعاملة الوزراء مدى الحياة".