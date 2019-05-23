مصر توقع اتفاقا لتصدير الكهرباء إلى أوروبا

وقعت مصر اتفاقا مع شركة قبرصية لمد كابلات بطول 310 كيلومترات تحت مياه المتوسط لتصدير الكهرباء إلى أوروبا، بحسب ما أعلنت الشركة الخميس.

ووصفت شركة "يوروأفريكا" التي مقرها نيقوسيا الاتفاق المقدرة قيمته بملياري يورو، بأنه "تاريخي".

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة يوانيس كاسوليديس "أصبحت قبرص الآن مركزا رئيسيا لنقل الكهرباء من أفريقيا إلى أوروبا".

ومن المتوقع أن يستغرق المشروع 36 شهرا من بدء البناء، وستبلغ أخفض نقطة فيه 3000 متر تحت سطح البحر.

وفي المرحلة الأولى سينقل مغذي الربط المشترك 1000 ميغاواط يمكن زيادتها إلى 2000 ميغاواط في مرحلة لاحقة.

وأضاف كاسوليديس أنه "سيتم ربط شبكة الكهرباء المصرية الوطنية مع نظام الكهرباء الأوروبي عبر قبرص وسيسهم في أمن الطاقة".

وعقب أزمة القرم وشرق أوكرانيا، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تأمين مصادر طاقة بديلة لتقليل الاعتماد على وارداته من روسيا.

وخلال العام الماضي بدأ الغاز يتدفق من أربعة حقول كبيرة جديدة قبالة السواحل المصرية على المتوسط، وأصبح الانتاج يكفي احتياجات السوق المصري.

وتسعى مصر، أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان، إلى تطوير بنى تحتية لتصدير ثروتها الجديدة من الطاقة المتمثلة في الغاز الطبيعي المسال والكهرباء.

كما تسعى إلى استيراد الغاز من حقول قبالة قبرص واسرائيل لتعزيز ارباحها من منشآتها الجديدة التي تطورها على ساحل المتوسط لتسييل وتصدير الغاز.

وفي أيلول/سبتمبر وقعت مصر اتفاقا مع قبرص لبناء خط أنابيب تحت البحر لضخ الغاز القبرصي إلى مصر لمعالجته وتصديره إلى أوروبا.

وأدت هذه الخطط الى توثيق العلاقات في شرق المتوسط حيث تعقد مصر وقبرص واليونان وإسرائيل اجتماعات عالية المستوى بشكل منتظم.