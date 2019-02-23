المؤبد لممثل مصري معروف

قضت محكمة مصرية على الممثل الشهير طارق النهري وتسعة آخرين بالسجن المؤبد، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث مجلس الوزراء"، وحرق المجمع العلمي.

وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن محكمة جنايات الجيزة عاقبت بالسجن 10 أعوام متهمين اثنين في القضية نفسها، فيما أصدرت حكما بالبراءة في حق 21 شخصا آخرين.

حكم السبت الذي صدر في حق النهري (67 عاما) جاء بعد حكم بالسجن المؤبد سابق صدر في حقه غيابيا على خلفية اتهامه بالتظاهر وحيازة أسلحة نارية والتورط في حرق المجمع العلمي والتجمهر.

يذكر أن مباحث تنفيذ الأحكام بالقاهرة، ألقت القبض على النهري بمنطقة السيدة زينب بعد هروب استمر أكثر من 3 سنوات.

الأحداث التي تورط فيها النهري تعود لسنة 2011، إذ شهدت القاهرة اقتحام مبان حكومية وإحراق بعضها، على غرار مجلس الوزراء والمجمع العلمي المصري، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري.

وطارق النهري ممثل مصري معروف، ولد سنة 1952، ألف وأخرج وشارك في عديد الأعمال الفنية.

شارك في مسلسلات وأفلام مصرية كثيرة أهمها النار والطين، الحارة، لحظات حرجة، صبيان وبنات، أغلى الناس.

كما ألف النهري فيلمين للسنما هما: لو كان ده حلم، والشجعان والأب الثائر.