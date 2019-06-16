مصر تفوز على غينيا باستعدادات أمم إفريقيا

أنهى المنتخب المصري استعداداته للبطولة القارية بالفوز على غينيا 3-1 على ملعب الجيش في برج العرب.

وسجل للفراعنة مروان محسن وأحمد علي وعمر جابر، ولغينيا سوري كابا.

واستهل المنتخب المصري التسجيل بتسديدة قوية لمحسن على يسار الحسن كيتا حارس المنتخب الغيني.

ورد المنتخب الغيني بشن سلسلة من الهجمات التي شكلت خطورة على مرمى محمد الشناوي حارس الفراعنة الذي نجح في التصدي لعدة هجمات منفردة عن طريق محمد ياتارا وفرانسوا كامانو.

وواصل لاعبو غينيا سيطرتهم في مطلع الشوط الثاني ولكن بدون فاعلية على مرمى الشناوي.

وقام محمد صلاح نجم ليفربول بطل أوروبا بمراوغة دفاع غينيا والحارس وسدد كرة ارتدت من القائم الايسر أمام أحمد علي ليتابعها الاخير في المرمى الخالي.

واصل صلاح تألقه وأهدى عمر جابر تمريرة سددها الأخير فارتطمت بقدم مدافع غينيا ومرت على يمين كيتا محرزا الهدف الثالث للفراعنة في الدقيقة 86.

وفي مباراة أخرى قلب المنتخب الجزائري تخلفه أمام مالي على ملعبه إلى فوز بـ 3-2 أهداف.

وسجل للفائز بغداد بونجاح ومحمد يوسف بليلي من ركلة جزاء، واندي ديلور، ولمالي محمد براهجي من ركلة جزاء.