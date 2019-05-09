مصر.. أهدر المال العام فغرموه 29 دولارا

قال مصدر قضائي مصري إن محكمة جنايات الجيزة قضت الخميس بتغريم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي 500 جنيه (نحو 29 دولارا) بعد إدانته "بالإضرار بالمال العام عن طريق الإهمال".

وأضاف المصدر أن المحكمة برأت العادلي من تهم أخرى أشد، منها "الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي به".

وقضت المحكمة أيضا بسجن نبيل خلف، رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية السابق بوزارة الداخلية، ثلاث سنوات وإلزامه برد مبلغ 62.1 مليون جنيه مصري (3.6 مليون دولار) وتغريمه مبلغا مماثلا.

وكانت محكمة جنايات أخرى قد أمرت العادلي واثنين من المسؤولين الآخرين في الوزارة في نيسان/ أبريل 2017 برد مبلغ 195 مليون جنيه مصري وتغريمهم مبلغا مماثلا.

لكن محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد، ألغت ذلك الحكم في كانون الثاني/ يناير 2018 بسبب أخطاء إجرائية وأمرت بإعادة المحاكمة.

وقضى العادلي فترة طويلة على رأس وزارة الداخلية في عهد الرئيس حسني مبارك قبل إطاحته في انتفاضة شعبية عام 2011.

وفي 2014، حصل العادلي مع مبارك وستة من مساعديه على البراءة من اتهامات تتعلق بقتل متظاهرين خلال الثورة، كما أنه نال البراءة من اتهامات أخرى بالفساد عام 2015.