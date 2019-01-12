مصر تعلن مقتل ستة 'إرهابيين'

أعلنت وزارة الداخلية المصرية مقتل ستة "إرهابيين" في محافظة سوهاج جنوبي البلاد فجر السبت بعد أن تبادلوا إطلاق النيران مع قوات الأمن.

وقالت الوزارة في بيان إن العمليات التمشيطية التي يقوم بها قطاع الأمن الوطني كشفت عن "تمركز مجموعة من العناصر الإرهابية الهاربة من الملاحقات الأمنية بإحدى المناطق الجبلية بدائرة مركز شرطة جهينة (حوالي 450 كلم جنوب القاهرة) واتخاذها من خور جبلي مأوى (..) تم مداهمته".

وتابع البيان أنه "حال اتخاذ إجراءات حصار المنطقة، قامت العناصر الإرهابية بإطلاق النيران تجاه القوات ما دفعها للتعامل مع مصدر النيران، ونتج عنه مصرع ستة من العناصر الإرهابية".

وتبنى الفرع المصري لتنظيم داعش عددا كبيرا من الاعتداءات الدامية ضد قوات الأمن والمواطنين المصريين.

ويواصل الجيش المصري حملة عسكرية شاملة بدأها في شباط/فبراير 2018 بمشاركة قوات الشرطة للتصدي للمتشددين أسفرت حتى الآن بحسب أرقام الجيش عن مقتل نحو 500 إرهابي وما يزيد على 30 عسكريا.