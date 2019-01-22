مصر تعلن قتل عشرات المسلحين في سيناء

قالت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية الثلاثاء إن قوات الجيش والشرطة قتلت 59 "تكفيريا شديدي الخطورة" واعتقلت 142 آخرين خلال مواجهات في شمال ووسط شبه جزيرة سيناء.

وذكرت القيادة في بيان أن غارات جوية دمرت 56 مركبة تحتوي على أسلحة وذخائر في الصحراء الغربية والمناطق الحدودية الجنوبية والشمالية الشرقية.

وأعلنت أن ضابطا وستة من جنوده قتلوا "أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية" في مناطق العمليات.

ولم يقدم البيان العسكري أي إطار زمني لهذه العمليات ولم يتضمن أيضا أسماء القتلى أو الجماعات التي ينتمون إليها.

يذكر أن مصر أطلقت في شباط/فبراير 2018 عملية على الصعيد الوطني للقضاء على متشددين موالين لتنظيم داعش ينشطون في المنطقة وقتلوا المئات من قوات الأمن والمدنيين في هجمات على مدى السنوات الماضية.