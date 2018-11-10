بالصور.. اكتشاف قطع أثرية في مصر

أعلنت وزارة الآثار المصرية اكتشافا جديدا لبعثة من المجلس الأعلى للآثار في جبانات منطقة سقارة، بالقرب من أهرامات الجيزة.

وقال وزير الآثار المصري خالد العناني "تم اكتشاف ثلاث مقابر من الدولة الحديثة وأربع مقابر من الدولة القديمة تضم أكثر من 200 قط محنط بالإضافة إلى واحد من أندر الاكتشافات وهو عبارة عن 200 جعران محنط".