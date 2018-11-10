Accessibility links

logo-print logo-print
بحث
سابق لاحق
عاجل
هل قرأت هذا الخبر؟

بالصور.. اكتشاف قطع أثرية في مصر

منظر عام خارج مقبرة خوفو-إيمهات في منطقة سقارة التي تم اكتشاف فيها قطع أثرية جديدة Photo: Reuters

أعلنت وزارة الآثار المصرية اكتشافا جديدا لبعثة من المجلس الأعلى للآثار في جبانات منطقة سقارة، بالقرب من أهرامات الجيزة.

وقال وزير الآثار المصري خالد العناني "تم اكتشاف ثلاث مقابر من الدولة الحديثة وأربع مقابر من الدولة القديمة تضم أكثر من 200 قط محنط بالإضافة إلى واحد من أندر الاكتشافات وهو عبارة عن 200 جعران محنط".

عالم آثار يعاين القطع المكتشفة داخل المقبرة
عالم آثار يعاين القطع المكتشفة داخل المقبرة

عامل آثار داخل مقبرة خوفو في منطقة سقارة في الجيزة
عامل آثار داخل مقبرة خوفو في منطقة سقارة في الجيزة

عمال يحملون مومياوات خارج قبر خوفو-إيمهات في منطقة سقارة في الجيزة
عمال يحملون مومياوات خارج قبر خوفو-إيمهات في منطقة سقارة في الجيزة

عمال يحملون مومياوات خارج قبر خوفو في منطقة سقارة
عمال يحملون مومياوات خارج قبر خوفو في منطقة سقارة

​وتم العثور في هذه المقبرة على مجموعة من الأواني الفخارية، وتماثيل حيوانات مختلفة منها القطط والعجول والثعابين، منها ما هو مطلي من الذهب، وتاجين يمثلان الوجه البحري والقبلي.

وقال أمين المجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري إنه لأول مرة يتم الكشف عن مومياء لتمساح ولثعبان كوبرا في منطقة سقارة.

قطع أثرية على شكل ثعابين خارج قبر خوفو في منطقة سقارة في الجيزة
قطع أثرية على شكل ثعابين خارج قبر خوفو في منطقة سقارة في الجيزة

من القطع الأثرية المكتشفة داخل المقبرة في منطقة سقارة في الجيزة
من القطع الأثرية المكتشفة داخل المقبرة في منطقة سقارة في الجيزة

قطعتان أثريتان تم اكتشافهما داخل المقبرة
قطعتان أثريتان تم اكتشافهما داخل المقبرة

قطعة أثرية على شكل قط خارج قبر خوفو في منطقة سقارة في الجيزة
قطعة أثرية على شكل قط خارج قبر خوفو في منطقة سقارة في الجيزة

عامل يحمل قطعة آثرية في الاكتشاف الأثري الجديد في منطقة سقارة
عامل يحمل قطعة آثرية في الاكتشاف الأثري الجديد في منطقة سقارة

وأعلن وزير الإثار المصري عرض ما تم اكتشافه من آثار في هذا الموقع في متحف إمحوتب بمنطقة سقارة لمدة شهر مجانا في ظل تأكيده على الإعلان عن كشفين آخرين في محافظتين في صعيد مصر قبل نهاية عام 2018.

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG