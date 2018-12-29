مصر: تصفية 40 إرهابيا

أعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان السبت مقتل "40 إرهابيا" في عمليات دهم، غداة هجوم استهدف حافلة سياح في الجيزة أسفر عن مقتل أربعة أشخاص بينهم ثلاثة فيتناميين.

وقال البيان "تم توجيه عدة ضربات أمنية ومداهمة أوكار تلك العناصر في توقيت متزامن بنطاق محافظتي الجيزة وشمال سيناء عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا، ما أسفر عن مقتل 40 إرهابيا 30 منهم في محافظة الجيزة.

وأضافت الوزارة أن السلطات تصرفت بعد تلقي معلومات بأن المشتبه فيهم كانوا يعدون سلسلة من الهجمات ضد مؤسسات الدولة والسياحة والكنائس.

لكنها لم تحدد في بيانها الوقت الذي سقط فيه القتلى، واكتفت بالقول إنهم قتلوا في تبادل لإطلاق النار.

وكانت السلطات المصرية قد أعلنت مقتل ثلاثة سياح من فيتنام ومرشد سياحي مصري وإصابة ما لا يقل عن 10 آخرين الجمعة عندما انفجرت عبوة بدائية الصنع أثناء مرور حافلة سياحية كانت تقلهم على بعد أقل من أربعة كيلومترات من أهرامات الجيزة.

وهذا أول هجوم دام يتعرض له سياح أجانب في مصر منذ ما يربو على عام ويأتي في وقت يشهد فيه قطاع السياحة، المصدر الحيوي للعملة الأجنبية، تعافيا بعد تراجع حاد في أعداد الزائرين منذ انتفاضة 2011.