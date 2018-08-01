مصر تسجن شاعرا

أصدرت محكمة عسكرية مصرية حكما بسجن الشاعر جلال البحيري ثلاث سنوات.

وقال محامي الشاعر مختار منير في تصريح لـ "الحرة" إن المحكمة العسكرية قضت الثلاثاء بمعاقبة البحيري بالسجن بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، وإهانة المؤسسة العسكرية، والانضمام إلى جماعة أسست خلافا لأحكام الدستور والقانون.

ونفى محامي البحيري التهم الموجهة للشاعر، التي استندت إلى ديوانه نسوان الأرض، خاصة أن الديوان لم يكن قد تم نشره بعد عند توجيه التهم.

وتضامن العديد من رواد السوشيال ميديا مع الشاعر. وقال مغردون إنهم يعارضون قصيدة كتبها تسخر من الرئيس المصري، لكنهم ليسوا مع سجن الشاعر.​

أتضامن مع الشاعر #جلال_البحيري وأرفض سجنه ، حتى وأنا أستقبح بعض شعره ، وأتساءل عن سبب صمت سلماوي ومنتصر واتحاد الكتاب وروابط الأدباء وهيئات لا آخر لها عن سجنه ، وأتخيل لو كان سجنه بسبب مساس شعره بالدين أو الأزهر مثلا ، وكم من تلك الحناجر وقتها ستسمع صياحها دفاعا عن حرية الإبداع ! — جمال سلطان (@GamalSultan1) August 1, 2018

وأشار المحامي إلى أن الأزمات بدأت تلاحق الشاعر البحيري بعدما كتب كلمات أغنية ساخرة وصل عدد مشاهدتها على يوتيوب إلى أكثر من أربعة ملايين مشاهدة.

وقالت لجنة من المقررين الخاصين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان "نشعر بالقلق إزاء الاعتقال وسوء المعاملة المزعوم للبحيري الذي يبدو أنه لا علاقة له إلا بممارسة سلمية لحقه في حرية التعبير الفني والإبداعي".

وأضافت "نحن قلقون للغاية مما ورد من تقارير حول تجريم الممارسة المشروعة للتعبير الفني من خلال فرض مجموعة من التهم المشبوهة".