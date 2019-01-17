مصر تستأنف خدمة الشحن الجوي إلى أميركا

قال مصدر في شركة مصر للطيران الخميس إن الشركة استأنفت خدمة الشحن الجوي إلى نيويورك بعد توقفها لمدة ثلاث سنوات في أعقاب إسقاط طائرة روسية في شبه جزيرة سيناء بتفجير قنبلة زرعها متشددون.

وقال المصدر لرويترز إن الولايات المتحدة "كانت قلقة بعد الحادث وهذا أمر طبيعي بالنسبة لها، لكن إجراءات الأمن والاحتياطات زادت الآن. ورأت أنه لم تعد هناك حاجة" لتعليق خدمة الشحن أكثر من ذلك.

وأوضح أن مصر للطيران استأنفت نقل البضائع على رحلاتها التجارية إلى نيويورك الأربعاء، مضيفا أن بلاده لديها خطط مبدئية لبدء خدمة بطائرات الشحن إلى واشنطن.

وانفجرت قنبلة على متن الطائرة الروسية وأسقطتها في سيناء في تشرين الأول/أكتوبر عام 2015 ما أسفر عن مقتل 224 شخصا كانوا على متنها. ودفع الهجوم روسيا إلى وقف جميع رحلات الطيران إلى مصر ودفع بريطانيا لوقف الرحلات إلى سيناء.

ولم تتوقف رحلات مصر للطيران لنقل الركاب إلى الولايات المتحدة خلاف فترة وقف خدمة الشحن.

وكانت مصادر قد أبلغت رويترز العام الماضي بأن السلطات الأميركية أوقفت نقل الشحنات نتيجة لضعف الثقة في إجراءات الأمن في مطار القاهرة.