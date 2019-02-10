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مصر ترفع سعر الدولار في توقعات الموازنة

جانب من مدينة القاهرة

رفعت وزارة المالية المصرية الأحد تقديراتها المبدئية لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه في ميزانية السنة المالية الحالية 2018-2019، وكذلك متوسط سعر الفائدة على أدوات الدين الحكومي.

وقدرت الوزارة في تقرير نصف سنوي، متوسط سعر صرف العملة المحلية عند 18 جنيها للدولار في السنة المالية التي تنتهي في 30 حزيران/يونيو، بدلا من 17.25 جنيها في التقدير السابق.

وزادت تقديراتها لمتوسط سعر الفائدة على الأذون والسندات الحكومية إلى 18.6 بالمئة، من 14.7 بالمئة.

وتعززت العملة المصرية أمام الدولار منذ أواخر يناير كانون الثاني الماضي، وسجلت يوم الأحد 17.605 للدولار، مقارنة مع 17.960 جنيها في 23 ديسمبر كانون الأول.

المصدر: رويترز

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