مصر ترفع أسعار الوقود

رفعت الحكومة المصرية الجمعة أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 16 و30 في المئة في بعض المنتجات، في إطار خطة تحرير سعر الوقود.

وأعلنت وزارة البترول المصرية في بيان رفع سعر البنزين 92 أوكتين إلى ثمانية جنيهات للتر من 6.75 جنيه، بزيادة نحو 18.5 في المئة، والبنزين 80 أوكتين الأقل جودة إلى 6.75 جنيه من 5.50 جنيه، بزيادة 22.7 في المئة.

وذكرت الوزارة أن سعر البنزين 95 زاد إلى تسعة جنيهات للتر من 7.75 جنيه، بارتفاع 16.1 في المئة، وارتفع السولار إلى 6.75 جنيه للتر من 5.50 جنيه، بزيادة حوالي 22.7 في المئة.

وبدأ تنفيذ القرار في الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي يوم الجمعة.

وهذه المرة الخامسة التي ترفع فيها مصر أسعار الوقود منذ يوليو 2014.

وذكر البيان أن سعر أسطوانات غاز الطهي ارتفع بنسبة 30 في المئة، ليزيد من 50 جنيها إلى 65 جنيها للاستخدام المنزلي ومن 100 جنيه إلى 130 جنيها للاستخدام التجاري.

وزاد سعر المازوت لصناعة الطوب والإسمنت بنسبة 28.5 في المئة، ليصل سعر الطن إلى 4500 جنيه بدلا من 3500 جنيه للطن في السابق. وأبقت الحكومة على سعر المازوت للصناعات الغذائية والكهرباء من دون تغيير.

وتعهدت الحكومة بخفض دعم الطاقة بموجب برنامج مدته ثلاث سنوات وقعته مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016.

وشكل دعم الطاقة ما يصل إلى 20 في المئة من الميزانية الحكومية في السنوات القليلة الماضية.