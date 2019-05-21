مصر ترفع أسعار الكهرباء

أعلن وزير الكهرباء المصري محمد شاكر الثلاثاء أن أسعار الكهرباء سترفع بنسبة 14.9 في المئة في المتوسط بداية من السنة المالية 2019-2020 والتي تبدأ في أول تموز/يوليو.

وأضاف شاكر في مؤتمر صحفي أن متوسط زيادة رسوم كهرباء الجهد الفائق الذي يُستخدم عادة في مصانع الحديد والصلب سيبلغ نحو 10 في المئة في السنة المالية المقبلة، بينما سيزيد متوسط الجهد المنخفض المستخدم في المنازل والمتاجر والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر نحو 19 في المئة.

وأعلن أن مصر ستخفض دعم الكهرباء مرة أخرى في غضون العامين المقبلين ثم تلغيه تماما بنهاية السنة المالية 2021-2022 ليبدأ في التغير وفقا لسعر الصرف.

وتستهدف الحكومة خفض دعم الطاقة في إطار جهود لتحسين أوضاع المالية العامة.

وعانت الطبقات المتوسطة والفقيرة في مصر خلال العامين الأخيرين من ارتفاع حاد في أسعار السلع والخدمات منذ تحرير سعر الصرف أواخر 2016.

وعلى مدى الأعوام القليلة الماضية، انتشرت شاحنات الجيش في أنحاء البلاد لبيع المنتجات الغذائية بأسعار رخيصة وزادت منافذ البيع التابعة للقوات المسلحة والشرطة.