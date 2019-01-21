مصر.. تخفيف أحكام بحق مدانين بالإرهاب

قررت محكمة النقض المصرية إلغاء أحكام الإعدام الصادرة على ستة أشخاص أدينوا بتشكيل "خلية إرهابية" وتخفيفه إلى السجن المؤبد، حسب ما ذكرت صحيفة الأهرام الحكومية الاثنين.

وقالت الصحيفة إن "محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من المتهمين باستبدال عقوبة الإعدام بالسجن المؤبد بالنسبة للطاعنين ورفض الطعن فيما عدا ذلك، بالقضية المعروفة إعلاميا بخلية الجيزة الإرهابية على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات بالإعدام والمؤبد".

ويتهم في هذه القضية 26 شخصا، حسب المحكمة.

وكانت محكمة جنايات الجيزة (غرب القاهرة) قضت في 22 تشرين الأول/أكتوبر بإعدام 11 متهما، حضر منهم ستة، ومعاقبة 14 متهما آخرين بالسجن المؤبد الذي تبلغ مدته في مصر 25 عاما. وحكمت بالسجن 10 سنوات غيابيا على قاصر.

وأوضحت الصحيفة أن النيابة العامة كانت دانت المتهمين بـ"جرائم تأسيس جماعة على خلاف القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية، وإمداد الجماعة بمعونات مالية".

ومنذ أن أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي في 2013 بعد احتجاجات شعبية ضخمة، تخوض قوات الأمن وخصوصا في شمال ووسط سيناء مواجهات عنيفة ضد مجموعات متشددة متطرفة، بينها الفرع المصري لتنظيم داعش (ولاية سيناء) المسؤول عن شن عدد كبير من الاعتداءات الدامية في البلاد.

وخلفت هذه المواجهات مئات القتلى من الجانبين.

ومنذ نهاية 2013 وتصنف السلطات المصرية جماعة الإخوان المسلمين "منظمة إرهابية".