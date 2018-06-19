الدب الروسي يقهر الفراعنة في كأس العالم

خسر المنتخب المصري الثلاثاء مباراته الثانية في مونديال 2018 أمام البلد المضيف روسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

سجل للدب الروسي أحمد فتحي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 47، ودينيس تشيريشيف في الدقيقة 59 وارتيم دزيوبا في الدقيقة 62، بينما سجل هدف الفراعنة الوحيد محمد صلاح من ركلة جزاء جزاء في الدقيقة 73.

وبهذه النتيجة تصدرت روسيا فرق المجموعة الأولى بست نقاط فيما بقيت أوروغواي في المركز الثاني بثلاث نقاط ومصر والسعودية في المركزين الثالث والرابع من دون نقاط.

وتلتقي السعودية مع أوروغواي الأربعاء، فيما تلعب مصر مباراتها الأخيرة مع السعودية يوم الإثنين المقبل.