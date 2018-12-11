مصر تحقق في 'صور عارية' فوق الهرم

فتحت النيابة العامة المصرية تحقيقا في قيام مصور دنماركي بنشر مقطع فيديو يظهر فيه مع صديقته وهما يتسلقان الهرم الأكبر بالجيزة ليلا ويلتقطان صورا وهما عاريان على قمته، حسب ما أكد الثلاثاء مسؤول بوزارة الآثار.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري لوكالة الصحافة الفرنسية إن "النيابة العامة تحقق في واقعة المصور الدنماركي وصحة ما نشره من صور وفيديو حول تسلقه الهرم".

وتابع وزيري "ننتظر النتائج من النائب العام وإذا ثبتت إدانته، سيلاحق قضائيا فقد ارتكب جرما عظيما ... إنه الهرم".

وفي الثامن من كانون الأول/ديسمبر نشر مصور دنماركي يدعى أندرياس هيفيد مقطع فيديو على موقع يوتيوب بعنوان "تسلق الهرم الأكبر بالجيزة" حصد أكثر من مليوني ونصف مليون مشاهدة حتى الآن.

وعلى الموقع الإلكتروني الذي يحمل اسمه، يعرض المصور الدنماركي أعماله التي يقول إنها تنتمي إلى "فن العري".

وكتب هيفيد في وصفه للفيديو "في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر تسلقنا أنا وصديقتي الهرم الأكبر في الجيزة (خوفو)، وخشية ضبطنا من الحراس لم أقم بتصوير ساعات عديدة من التسلل حول المنطقة التي قادتنا إلى التسلق".

وأثار مقطع الفيديو غضب المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب مستخدم على موقع تويتر "حضارة سبعة آلاف سنة تحولت إلى غطاء سرير".

وتمنع السلطات المصرية تسلق الأهرامات. وفي العام 2016 قررت مصر منع سائح ألماني من دخول البلاد مدى الحياة بعدما تسلق الهرم الأكبر، والتقط صورا وفيديوهات من أعلى قمته، رغم علمه بأن هذا ممنوع وفق القانون المصري.