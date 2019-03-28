أقوى الجيوش العربية.. مصر في الصدارة

حافظ الجيش المصري على صدارته لأقوى الجيوش العربية والإفريقية وحل أولا بالمنطقة، والثاني عشر في العالم، حسب تقرير غلوبال فاير باور 2019، لتصنيف الجيوش العالمية.
واستند التقرير في تقييمه إلى عشرات المعايير من بينها تنوع الأسلحة وعددها الإجمالي والإنفاق العسكري والقوة البشرية.
والقوى النووية المعترف بها تحصل على نقاط إضافية، لكن مخزوناتها النووية لا تؤخذ في التقييم.
وخلصت هذه المعايير مجتمعة إلى مؤشر تقييمي يسمي بالباور إيندكس (مؤشر القوة) أعلى درجاته 0.00. وهي "غير قابلة للتحقق فعليا" حسب تقرير غلوبال فاير باور.
1- مصر (12 عالميا)
تدير مصر أحد أكبر الجيوش في القارة الإفريقية مع صناعة دفاع محلية متنامية.
مؤشر القوة العسكرية: 0.2283
عدد السكان: 99.4 مليون نسمة
عدد الجنود: 440 ألفا
إجمالي قوة الطائرات: 1092
الطائرات المقاتلة: 211
الدبابات المقاتلة: 2160
إجمالي الأصول البحرية: 319
حاملات الطائرات: 2
الميزانية العسكرية: 4.4 مليار دولار
2- السعودية (25 عالميا)
لم تتأثر مبيعات الأسلحة الكبيرة إلى السعودية رغم حربها في اليمن والأحداث التي شهدتها مؤخرا.
مؤشر القوة العسكرية: 0.4286
عدد السكان: 33 مليون نسمة
عدد الجنود: 230 ألفا
إجمالي قوة الطائرات: 848
الطائرات المقاتلة: 244
الدبابات المقاتلة: 1062
حاملات الطائرات: 0
الميزانية العسكرية: 70 مليار دولار
3- الجزائر (27 عالميا)
يسيطر عدم الاستقرار على الوضع في الجزائر.
مؤشر القوة العسكرية: 0.4551
عدد السكان: 41.7 مليون نسمة
عدد الجنود: 130 ألفا
إجمالي قوة الطائرات: 551
الطائرات المقاتلة: 103
الدبابات المقاتلة: 2475
إجمالي الأصول البحرية: 85
حاملات الطائرات: 0
الميزانية العسكرية: 10.6 مليار دولار
4- سوريا (50)
ما زالت الحرب الأهلية الدامية التي بدأت في عام 2011 تهيمن على الحياة اليومية في سوريا والمنطقة.
مؤشر القوة العسكرية: 0.7644
عدد السكان: 19.5 مليون نسمة
عدد الجنود: 142 ألفا
إجمالي قوة الطائرات: 457
الطائرات المقاتلة: 200
الدبابات المقاتلة: 5035
إجمالي الأصول البحرية: 56
حاملات الطائرات: 0
الميزانية العسكرية: 1.9 مليار دولار
5- العراق (53 عالميا)
يسعى العراق لتحقيق الاستقرار في ظل صراعات داخلية تحدث على الرغم من الاستثمارات السياسية والمالية والعسكرية الأميركية الكبيرة.
مؤشر القوة العسكرية: 0.7813
عدد السكان: 40 مليون نسمة
عدد الجنود: 165 ألفا
إجمالي قوة الطائرات: 327
الطائرات المقاتلة: 26
الدبابات المقاتلة: 309
إجمالي الأصول البحرية: 60
حاملات الطائرات: 0
الميزانية العسكرية: 6 مليار دولار.
6- المغرب: السادس عربيا والـ (61 ) عالميا.
مؤشر القوة العسكرية: 0.8244
عدد السكان: 34 مليون نسمة
عدد الجنود: 196 ألفا
إجمالي الطائرات: 291
الطائرات المقاتلة: 61
الدبابات المقاتلة: 1109
إجمالي الأصول البحرية: 121
حاملات الطائرات: 0
الميزانية العسكرية: 3.4 مليار دولار.
7 - الإمارات (62)
مؤشر القوة العسكرية: 0.8555
عدد السكان: 9.7 مليون نسمة
عدد الجنود: 64 ألفا
إجمالي الطائرات: 541
الطائرات المقاتلة: 98
الدبابات المقاتلة: 510
إجمالي الأصول البحرية: 75
حاملات الطائرات: 0
الميزانية العسكرية: 14.4 مليار دولار.
8- السودان (69)
مؤشر القوة العسكرية: 1.0051
عدد السكان: 43 مليون نسمة
عدد الجنود: 104 آلاف
إجمالي الطائرات: 191
الطائرات المقاتلة: 46
الدبابات المقاتلة: 410
إجمالي الأصول البحرية: 18
حاملات الطائرات: 0
الميزانية العسكرية: 2.5 مليار دولار.
9- اليمن (73)
مؤشر القوة العسكرية: 1.1208
عدد السكان: 28.7 مليون نسمة
عدد الجنود: 30 ألفا
إجمالي الطائرات: 169
الطائرات المقاتلة: 77
الدبابات المقاتلة: 826
إجمالي الأصول البحرية: 30
حاملات الطائرات:0
الميزانية العسكرية: 1.4 مليار دولار.
10- الأردن (76 عالميا)
مؤشر القوة العسكرية: 1.1968
عدد السكان: 10.5 مليون نسمة
عدد الجنود: 100 ألف
إجمالي الطائرات: 290
الطائرات المقاتلة: 44
الدبابات المقاتلة: 1313
إجمالي الأصول البحرية: 37
حاملات الطائرات:0
الميزانية العسكرية: 1.5 مليار دولار
آخر الدول العربية بتصنيف غلوبال فاير باور هي البحرين (98 عالميا)، وقطر (106)، ولبنان (118)، وموريتانيا (129)، والصومال (130)، وذلك من بين 137 دولة شملها التقرير.