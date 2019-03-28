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أقوى الجيوش العربية.. مصر في الصدارة

مروحيات متطورة تابعة للجيش المصري Photo: AFP

حافظ الجيش المصري على صدارته لأقوى الجيوش العربية والإفريقية وحل أولا بالمنطقة، والثاني عشر في العالم، حسب تقرير غلوبال فاير باور 2019، لتصنيف الجيوش العالمية.

واستند التقرير في تقييمه إلى عشرات المعايير من بينها تنوع الأسلحة وعددها الإجمالي والإنفاق العسكري والقوة البشرية.

والقوى النووية المعترف بها تحصل على نقاط إضافية، لكن مخزوناتها النووية لا تؤخذ في التقييم.

وخلصت هذه المعايير مجتمعة إلى مؤشر تقييمي يسمي بالباور إيندكس (مؤشر القوة) أعلى درجاته 0.00. وهي "غير قابلة للتحقق فعليا" حسب تقرير غلوبال فاير باور.

1- مصر (12 عالميا)

تدير مصر أحد أكبر الجيوش في القارة الإفريقية مع صناعة دفاع محلية متنامية.

دبابات تابعة لسلاج البر بالجيش المصري
دبابات تابعة لسلاج البر بالجيش المصري

​​مؤشر القوة العسكرية: 0.2283

عدد السكان: 99.4 مليون نسمة

عدد الجنود: 440 ألفا

إجمالي قوة الطائرات: 1092

الطائرات المقاتلة: 211

الدبابات المقاتلة: 2160

إجمالي الأصول البحرية: 319

حاملات الطائرات: 2

الميزانية العسكرية: 4.4 مليار دولار

عناصر بالقوات المسلحة المصرية
عناصر بالقوات المسلحة المصرية

2- السعودية (25 عالميا)

لم تتأثر مبيعات الأسلحة الكبيرة إلى السعودية رغم حربها في اليمن والأحداث التي شهدتها مؤخرا.

مقاتلات اف--15 سعودية تهبط في قاعدة خميس مشيط العسكرية
مقاتلات اف--15 سعودية تهبط في قاعدة خميس مشيط العسكرية

​​مؤشر القوة العسكرية: 0.4286

عدد السكان: 33 مليون نسمة

عدد الجنود: 230 ألفا

إجمالي قوة الطائرات: 848

الطائرات المقاتلة: 244

الدبابات المقاتلة: 1062

حاملات الطائرات: 0

الميزانية العسكرية: 70 مليار دولار

3- الجزائر (27 عالميا)

يسيطر عدم الاستقرار على الوضع في الجزائر.

طائرة C-130 تتبع لقوات الصاعقة (النخبة) الجزائرية
طائرة C-130 تتبع لقوات الصاعقة (النخبة) الجزائرية

​​مؤشر القوة العسكرية: 0.4551

عدد السكان: 41.7 مليون نسمة

عدد الجنود: 130 ألفا

إجمالي قوة الطائرات: 551

الطائرات المقاتلة: 103

الدبابات المقاتلة: 2475

إجمالي الأصول البحرية: 85

حاملات الطائرات: 0

الميزانية العسكرية: 10.6 مليار دولار

4- سوريا (50)

ما زالت الحرب الأهلية الدامية التي بدأت في عام 2011 تهيمن على الحياة اليومية في سوريا والمنطقة.

عناصر من الجيش السوري
عناصر من الجيش السوري

​​مؤشر القوة العسكرية: 0.7644

عدد السكان: 19.5 مليون نسمة

عدد الجنود: 142 ألفا

إجمالي قوة الطائرات: 457

الطائرات المقاتلة: 200

الدبابات المقاتلة: 5035

إجمالي الأصول البحرية: 56

حاملات الطائرات: 0

الميزانية العسكرية: 1.9 مليار دولار

5- العراق (53 عالميا)

يسعى العراق لتحقيق الاستقرار في ظل صراعات داخلية تحدث على الرغم من الاستثمارات السياسية والمالية والعسكرية الأميركية الكبيرة.

أحد أفراد القوات العراقية الخاصة -البصرة
أحد أفراد القوات العراقية الخاصة -البصرة

​​مؤشر القوة العسكرية: 0.7813

عدد السكان: 40 مليون نسمة

عدد الجنود: 165 ألفا

إجمالي قوة الطائرات: 327

الطائرات المقاتلة: 26

الدبابات المقاتلة: 309

إجمالي الأصول البحرية: 60

حاملات الطائرات: 0

الميزانية العسكرية: 6 مليار دولار.

6- المغرب: السادس عربيا والـ (61 ) عالميا.

كتيبة بالبحرية المغربية خلال عرض عسكري
كتيبة بالبحرية المغربية خلال عرض عسكري

​​مؤشر القوة العسكرية: 0.8244

عدد السكان: 34 مليون نسمة

عدد الجنود: 196 ألفا

إجمالي الطائرات: 291

الطائرات المقاتلة: 61

الدبابات المقاتلة: 1109

إجمالي الأصول البحرية: 121

حاملات الطائرات: 0

الميزانية العسكرية: 3.4 مليار دولار.

7 - الإمارات (62)

قوات تابعة لسلاح البر الإماراتي
قوات تابعة لسلاح البر الإماراتي

مؤشر القوة العسكرية: 0.8555

عدد السكان: 9.7 مليون نسمة

عدد الجنود: 64 ألفا

إجمالي الطائرات: 541

الطائرات المقاتلة: 98

الدبابات المقاتلة: 510

إجمالي الأصول البحرية: 75

حاملات الطائرات: 0

الميزانية العسكرية: 14.4 مليار دولار.

8- السودان (69)

أرتال من الجيش السوداني في الحدود الشمالية
أرتال من الجيش السوداني في الحدود الشمالية

مؤشر القوة العسكرية: 1.0051

عدد السكان: 43 مليون نسمة

عدد الجنود: 104 آلاف

إجمالي الطائرات: 191

الطائرات المقاتلة: 46

الدبابات المقاتلة: 410

إجمالي الأصول البحرية: 18

حاملات الطائرات: 0

الميزانية العسكرية: 2.5 مليار دولار.

9- اليمن (73)

الجيش اليمني خلال مواجهات بجنوب اليمن
الجيش اليمني خلال مواجهات بجنوب اليمن

قوات يمنية خلال تدريبات عسكرية-تعز
قوات يمنية خلال تدريبات عسكرية-تعز

مؤشر القوة العسكرية: 1.1208

عدد السكان: 28.7 مليون نسمة

عدد الجنود: 30 ألفا

إجمالي الطائرات: 169

الطائرات المقاتلة: 77

الدبابات المقاتلة: 826

إجمالي الأصول البحرية: 30

حاملات الطائرات:0

الميزانية العسكرية: 1.4 مليار دولار.

10- الأردن (76 عالميا)

استعراض عسكري لقوات أردنية خاصة شرق عمان (فرسان المستقبل)
استعراض عسكري لقوات أردنية خاصة شرق عمان (فرسان المستقبل)

مؤشر القوة العسكرية: 1.1968

عدد السكان: 10.5 مليون نسمة

عدد الجنود: 100 ألف

إجمالي الطائرات: 290

الطائرات المقاتلة: 44

الدبابات المقاتلة: 1313

إجمالي الأصول البحرية: 37

حاملات الطائرات:0

الميزانية العسكرية: 1.5 مليار دولار

آخر الدول العربية بتصنيف غلوبال فاير باور هي البحرين (98 عالميا)، وقطر (106)، ولبنان (118)، وموريتانيا (129)، والصومال (130)، وذلك من بين 137 دولة شملها التقرير.

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