أقوى الجيوش العربية.. مصر في الصدارة

حافظ الجيش المصري على صدارته لأقوى الجيوش العربية والإفريقية وحل أولا بالمنطقة، والثاني عشر في العالم، حسب تقرير غلوبال فاير باور 2019، لتصنيف الجيوش العالمية.

واستند التقرير في تقييمه إلى عشرات المعايير من بينها تنوع الأسلحة وعددها الإجمالي والإنفاق العسكري والقوة البشرية.

والقوى النووية المعترف بها تحصل على نقاط إضافية، لكن مخزوناتها النووية لا تؤخذ في التقييم.

وخلصت هذه المعايير مجتمعة إلى مؤشر تقييمي يسمي بالباور إيندكس (مؤشر القوة) أعلى درجاته 0.00. وهي "غير قابلة للتحقق فعليا" حسب تقرير غلوبال فاير باور.

1- مصر (12 عالميا)

تدير مصر أحد أكبر الجيوش في القارة الإفريقية مع صناعة دفاع محلية متنامية.