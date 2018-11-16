أمم إفريقيا.. مصر تثأر من تونس

سجل النجم محمد صلاح هدفا في اللحظات القاتلة في شباك مرمى المنتخب التونسي ليقود الفراعنة للفوز بثلاثة أهداف لهدفين في مباراة الجولة الخامسة ضمن تصفيات أمم إفريقيا 2019، أقيمت الجمعة في الإسكندرية.

وحقق منتخب "الفراعنة" الثأر على أرضه بنتيجة أفضل من خسارته في تونس، وأحرز بالتالي فوزا يضمن له صدارة المجموعة بفارق المواجهتين المباشرتين قبل مقابلة النيجر في نيامي، وذلك بعد أن ضمن المنتخبان تأهلهما في الجولة الماضية.

وتقدمت تونس باكرا بهدف نعيم سليتي قبل رد المضيف بهدفين، بيد أن سليتي أعاد المباراة إلى نقطة البداية في الشوط الثاني، ثم نجح صلاح نجم ليفربول الإنكليزي بتسجيل هدف الفوز المعنوي لترفع مصر رصيدها إلى 12 نقطة بالتساوي مع تونس المتصدرة التي سجلت هدفين في مرمى الخصم.

وتلعب مصر في الجولة الأخيرة على أرض النيجر بينما تلعب تونس مع ضيفتها سوازيلاند في 22 آذار/مارس المقبل.