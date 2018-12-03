مصر.. تأييد إخلاء سبيل المدون وائل عباس

أيدت محكمة مصرية الاثنين إخلاء سبيل المدون والناشط وائل عباس ومتهمين آخرين بتدابير احترازية بعد اعتقالهم قبل نحو ستة أشهر على خلفية اتهامات تتعلق بـ"التحريض على قلب نظام الحكم".

ورفضت محكمة جنايات الجيزة استئناف نيابة أمن الدولة على قرار سابق للمحكمة بإخلاء سبيل عباس ومتهمين آخرين هما وليد الشوبكي الباحث بجامعة واشنطن الأميركية والمصور مؤمن حسن، حسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية السبت.

وألقي القبض على عباس (44 عاما)، وهو صحافي حاصل على جوائز وناشط حقوقي في أيار/مايو عندما داهمت الشرطة قبل اقتياده لجهة غير معلومة وقتها.

وظل المدون المصري قيد الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات في القضية التي يواجه فيها مع آخرين اتهامات من بينها الانضمام لجماعة محظورة والتحريض على قلب نظام الحكم وبث شائعات كاذبة.

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وعرف عباس في دوائر النشطاء بعد أن نشر تسجيلات مصورة تظهر وحشية الشرطة. وأثار أحد هذه التسجيلات، والذي نشر في 2006، موجة غضب أدت إلى فتح تحقيق وإدانة نادرة لرجلي شرطة.

وفاز عباس في 2007 بجائزة نايت للصحافة الدولية من المركز الدولي للصحافيين بواشنطن.