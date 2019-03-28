مصر تخفض دعم المواد البترولية

قال مصدران حكوميان لوكالة رويترز الخميس، إن الحكومة المصرية خفضت دعم المواد البترولية من نحو 89 مليار جنيه في موازنة السنة الحالية إلى 52.8 مليار جنيه (3.06 مليار دولار) في مشروع موازنة 2019-2020.

وأضاف المصدران أن الحكومة المصرية حددت سعر الدولار عند 18 جنيها في مشروع موازنة السنة المالية المقبلة 2019-2020 التي تبدأ في أول تموز/يوليو.

وتابع المصدران اللذان طلبا عدم نشر اسميهما أنه تم تحديد سعر برميل النفط عند 68 دولارا في مشروع الموازنة الجديدة.

وكان سعر برميل النفط في موازنة السنة المالية الحالية 67 دولارا قبل أن تعدله الحكومة إلى 74 دولارا في التقرير نصف السنوي الذي نُشر في شباط/فبراير على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.

وأقرت الحكومة المصرية الأربعاء مشروع موازنة السنة المالية 2019-2020 مستهدفة خفض الدين العام إلى 89 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق فائض أولي بنحو اثنين في المئة من الناتج المحلي وخفض العجز الكلي إلى نحو 7.2 في المئة.