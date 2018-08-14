مواجهة استعراضية بين نجوم العالم وقدامى مصر

"بلدنا راجعه والجمهور راجع قريب وفي ماتش (مباراة) تم الموافقة عليه بحضور كل نجوم العالم بين أساطير العالم وأساطير المنتخب المصري في حضور ٧٠ ألف من الجمهور"، بهذه المفاجأة غرد اللاعب الدولي المصري السابق أحمد حسام (ميدو).

وكشف ميدو عن موعد المباراة الاستعراضية المرتقبة.

وقال في تغريدة على تويتر الثلاثاء "يوم 28 تشرين الأول/ أكتوبر، سنلعب أنا وحازم وحسام وإبراهيم ورمزي والحضري وبركات وجمعه وأحمد حسن والسقا، ورضوان وعمارة وشوقي وصبري ونجوم آخرين ضد فيجو وتوتي ودروجبا ورونالدو كارلوس ورونالدينهو وريفالدو وبالاك وكل نجوم العالم بحضور ٧٠ ألف متفرج".

وتمنع مصر جماهير كرة القدم من حضور المباريات في البلاد منذ سنوات إلا في استثناءات معينة بعد موافقة الأمن، لكن يسمح لعدد محدود بحضور بعض المباريات وذلك بعد حوادث شغب متكررة.