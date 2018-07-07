 مصر.. الحكم بسجن اللبنانية منى المذبوح 11 سنة

قضت محكمة جنح في القاهرة السبت بسجن مواطنة لبنانية 11 سنة بعد أن أدانتها بـ"الإساءة للشعب المصري" في شريط فيديو بثته على فيسبوك، بحسب ما قال مسؤول قضائي.

ويمكن للمواطنة اللبنانية منى المذبوح الطعن بهذا الحكم أمام محكمة الاستئناف.

وأوقفت السلطات المصرية المذبوح نهاية أيار/مايو الماضي وقررت حبسها احتياطيا وإحالتها إلى المحاكمة "لإذاعتها عمدا إشاعات كاذبة من شأنها المساس بالمجتمع، والتعدي على الأديان فضلا عن صناعة وعرض محتوى خادش للحياء العام عبر صفحتها بموقع فيسبوك"، بحسب ما قالت النيابة العامة.

ونشرت المذبوح في أيار/مايو الماضي مقطع فيديو على حسابها على فيسبوك تم تداوله على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، تتهم فيه المصريين بالتحرش الجنسي والنصب والسرقة، وذلك بسبب مواقف شخصية تقول إنها تعرضت لها في مصر.

واستخدمت المذبوح ألفاظا نابية في الفيديو، الأمر الذي أثار سخط مواطنين مصريين طالبوا بالقبض عليها ومحاسبتها.

ولكن المذبوح ظهرت لاحقا في مقطع فيديو آخر، أكدت فيه أنها لم تقصد إهانة المصريين في شريط الفيديو الأول. وقالت "أنا لم أقصد الشعب المصري بمجمله (...) ولم أتكلم في السياسة".