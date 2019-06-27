أمم إفريقيا: المحاربون في مواجهة السنغال

يلتقي الخميس المنتخب الجزائري لكرة القدم مع نظيره السنغالي في مباراة مثيرة ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا الجارية وقائعها بمصر.

وتندرج مباراة "المحاربين" أمام "أسود التيرانغا" في تمام الخامسة بتوقيت غرينيتش على ملعب 30 يونيو بالقاهرة ضمن سباق زعامة المجموعة الثانية التي تضم كذلك منتخب كينيا الخاسر أمام رفقاء رياض محرز بهدفين نظيفين وتنزانيا الخاسر أمام السنغال بالنتيجة نفسها.

الفوز بمباراة الخميس لا يضمن التأهل، إنما يضع المنتخب الفائز في صدارة ترتيب المجموعة، وهو ما يسعى إليه المدير الفني للمنخب الجزائري جمال بلماضي.

ويسعى محاربو الصحراء إلى بلوغ أقصى نقطة في المنافسة "بل تحقيق اللقب الثاني" كما يطمح إليه بلماضي الذي أظهر ثقة كبيرة في حظوظ أشباله في الظفر بالكأس الثانية والثلاثين في تاريخ هذا العرس الإفريقي.

بلماضي أكد أيضا أن مباراة السنغال هامة لكنها ليست مصيرية.

وفي مؤتمر صحفي عقده أمس الأربعاء قال بلماضي إن "الجميع يرتقب مقابلة السنغال، باعتبار انها ستجمع بين منتخبين حققا بداية موفقة في الدورة وكلاهما يتمتع بإمكانيات كبيرة " مضيفا "الفريقان يضمان في صفوفهما أسماء معروفة على الساحة الدولية والحوار الكروي بين الجزائر والسنغال كان دوما شيقا وممتعا".