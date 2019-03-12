مصر.. البرلمان سيبدأ حوارا حول الدستور

يبدأ البرلمان المصري الأسبوع المقبل جلسات حوار حول تعديلات مقترحة على دستور البلاد، حسب ما أفاد به نائب بارز.

وقال النائب إيهاب الطماوي، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، لفضائية "صدى البلد" إن اللجنة ستستمع في ست جلسات على الأقل على مدار أسبوعين لـ "الجهات والهيئات والشخصيات العامة وأساتذة القانون الدستوري والمهتمين والإعلاميين".

وأوضح الطماوي أن الجلسات حول تعديلات الدستور ستكون مفتوحة وعلنية.

وأضاف أن اللجنة ستنتهي من أعمالها منتصف الشهر المقبل قبل أن تعرض التعديلات على البرلمان للتصويت قبل إجراء استفتاء شعبي.

وكان البرلمان المصري وافق في 14 شباط/فبراير من حيث المبدأ على تعديلات دستورية بينها ما يتيح للرئيس عبد الفتاح السيسي البقاء في منصبه حتى عام 2034.