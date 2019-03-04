مصر.. الإفراج عن 'شوكان'

أفرجت السلطات المصرية الاثنين عن المصور الصحافي محمود أبو زيد المعروف باسم شوكان بعد أكثر من خمس سنوات في السجن إثر القبض عليه أثناء تصويره فض اعتصام للإسلاميين في القاهرة، بحسب محاميه.

وقال المحامي طاهر أبو النصر لوكالة الصحافة الفرنسية "تم الإفراج عن شوكان في الساعة السادسة من قسم الهرم وهو الآن في منزله" الواقع في المنطقة نفسها.

وكانت محكمة جنايات مصرية دانت في أيلول/سبتمبر الماضي شوكان بـ"الانتماء إلى جماعة إرهابية" وقضت بسجنه خمس سنوات عقب الإفراج عنه وهي مدة كان قد أمضاها بالفعل.

لكن شوكان أمضي ستة أشهر أخرى في السجن لامتناعه عن دفع غرامة كانت المحكمة قد قررتها كعقوبة اضافية.

وقضت محكمة الجنايات كذلك بأن يخضع شوكان لمراقبة يومية لمدة خمس سنوات عقب الافراج عنه.

وأوضح المحامي أبو النصر أن شوكان يتعين عليه أن يقضي كل يوم "12 ساعة في قسم الشرطة التابع له سكنه، من السادسة مساء حتى السادسة صباحا".

وأكد أنه تم الطعن على الحكم أمام محكمة النقض.

وألقي القبض على شوكان الذي كان يعمل مع وكالة "ديموتيكس" البريطانية آنذاك، مع مئات آخرين أثناء قيامه بتصوير عملية فض اعتصام أنصار مرسي في ميدان رابعة العدوية في حي مدينة نصر بشرق القاهرة في 14 آب/أغسطس 2013.

ونال شوكان جائزة منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والمعلوم (يونسكو) لحرية الصحافة عامي 2016 و2018 أثناء سجنه.

ومصر في المرتبة 161 من أصل 180 دولة في ترتيب عالمي لحرية الصحافة أعدته منظمة "مراسلون بلا حدود" في 2018.