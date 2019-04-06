مصر: الإفراج عن الصحافي هشام جعفر

أفرجت السلطات المصرية ليل السبت-الأحد عن الصحافي والباحث هشام جعفر، المحبوس احتياطيًا منذ نحو ثلاث سنوات ونصف السنة على خلفية اتهامه بالانضمام إلى جماعة محظورة أسست على خلاف القانون، وتلقي رشوة دولية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قررت إخلاء سبيل جعفر بتدابير احترازية، على ذمة اتهامه في القضية يوم 27 آذار/مارس الماضي.

وكان جعفر يشغل منصب مدير مؤسسة مدى الإعلامية التي أغلقتها السلطات المصرية.

وحاول جعفر دون جدوى الترشح في انتخابات نقابة الصحافيين المصريين الأخيرة. وكانت منظمة العفو الدولية نددت في وقت سابق باستمرار حبسه، وقالت إن "حبسه الاحتياطي التعسفي المطول قبل المحاكمة ليس سوى دليل إضافي على إساءة القضاء المصري استخدام نظام العدالة الجنائية لمعاقبة المنتقدين السلميين وأصحاب الرأي المخالف".