إفراج مشروط عن الحقوقية المصرية أمل فتحي

أفرجت السلطات المصرية الخميس عن الناشطة البارزة أمل فتحي وذلك بعد بعد أكثر من سبعة أشهر من الاعتقال.

وقالت المحامية الحقوقية دعاء مصطفى إن موكلتها أفرج عنها الخميس بعد أكثر من أسبوع من صدور أمر من المحكمة بإطلاق سراحها المشروط وإخلاء سبيلها بتدابير احترازية.

وحكم على فتحي بالسجن عامين مع وقف التنفيذ في أيلول/سبتمبر بتهمة إهانة موظفي مصرف واستخدام لغة مسيئة لانتقاد مؤسسات الدولة وانتقاد التحرش الجنسي.

وألقت الشرطة القبض عليها في أيار/مايو بعد نشر مقطع مصور على الإنترنت تنتقد فيه الدولة بسبب تدهور الخدمات العامة والتحرش الجنسي.

وتواجه الناشطة اتهامات بنشر أخبار كاذبة، والانضمام إلى مجموعة محظورة في هذه القضية.