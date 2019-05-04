مصر.. اكتشاف مقبرة أثرية قرب الأهرامات

قالت وزارة الآثار المصرية السبت إن الأثريين اكتشفوا جزءا من مقبرة قديمة بالقرب من هضبة الأهرامات الشهيرة بالجيزة على مشارف القاهرة مباشرة.

أوضح مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر، أن المقبرة تضم أعمدة دفن ومقابر لكبار المسؤولين وتمثالا من الحجر الجيري في حالة جيدة من الأسرة الخامسة في المملكة القديمة (2465-2323 قبل الميلاد).



وقال أشرف محيي، مدير عام منطقة آثار الهرم، إن العلماء يعرفون أن المقبرة أعيد استخدامها على نطاق واسع في الفترة المتأخرة (664-332 قبل الميلاد)، حيث عثر علماء الآثار على توابيت خشبية أنثروبويدية مزينة وأقنعة جنائزية خشبية وطينية من تلك الفترة.



وتروج مصر لسلسلة من الاكتشافات الأثرية في الآونة الأخيرة، على أمل أن تحفز هذه الاكتشافات السياحة، التي عانت من انتكاسة كبيرة خلال الاضطرابات التي تلت ثورة 2011.