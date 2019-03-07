اشتباكات بين الشرطة ومسلحين في الجيزة

قالت وزارة الداخلية المصرية الخميس إن سبعة مسلحين ينتمون لـ"حركة حسم الإرهابية" قتلوا فيما أصيب عنصر أمن في تبادل لإطلاق النار بين المسلحين والشرطة في محافظة الجيزة.

وذكرت الوزارة في بيان تداولته وسائل إعلام محلية أن المسلحين كانوا "يعتزمون القيام بعمل عدائي من خلال زرع عبوة ناسفة في إحدى مناطق الجيزة".

وأضاف البيان أن ثلاثة من المسلحين قتلوا في المواجهات مع قوات الأمن التي قامت "بتتبع أحد الأوكار الخاصة بهم" في منطقة 6 أكتوبر وتمكنت من قتل أربعة مسلحين آخرين.

وعثر بحوزة المسلحين على "أوراق تنظيمية خاصة بتنظيم حسم الإرهابي، وكمية من المواد المتفجرة" وفق بيان الداخلية.

وشهدت الجيزة في نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي مقتل ثلاثة سياح فيتناميّين ومرشدهم السياحي المصري بانفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلة كانت تقلهم على بعد حوالي أربعة كيلومترات جنوب منطقة أهرام.

يذكر أن "حركة سواعد مصر" المعروفة بكلمة "حسم" مجموعة مسلحة تؤكد السلطات المصرية تبعيتها لجماعة الإخوان المسلمين المصنفة إرهابية. وظهرت "حسم" في 2014 وأعلنت تبني العديد من الاغتيالات في صفوف الشرطة المصرية.