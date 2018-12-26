رأفة بالمسنين.. مصري يشتري كنيسة في كندا

دفع مهاجر مصري مبلغ 250 ألف دولار لشراء كنيسة في مقاطعة أونتاريو الكندية، منعا لإغلاقها بعد إفلاسها.

وذكرت صحيفة "ذا ستار" الكندية أن الصيدلي المصري المهاجر مايكل حداد، اشترى كنيسة هنسال المتحدة التي أغلقت أبوابها منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، لإبقائها مفتوحة أمام المصلين.

وقال حداد الذي هاجر إلى كندا رفقة زوجته المصرية في عام 1995، إنه "اشترى الكنيسة لسببين، الأول قد يكون لأسباب دينية بنسبة 90 في المئة، فيجب على المسيحيين إبقاء كنيسة المسيح مفتوحة".

وأضاف حداد أن "أخبار غلق الكنيسة كانت مؤلمة.. البلدة الهادئة وأغلب سكانها من المسنين، ولا توجد كنائس قريبة منهم، ماذا عن هؤلاء الذي لا يقودون، كيف سيصلون؟".

ومن المقرر أن تتحول الكنيسة إلى مركز اجتماعي للبلدة، حيث ستستخدم إيراداتها من خلال نشاطات كغسل السيارات وبيع بعض المنتجات، لسد احتياجاتها اليومية.