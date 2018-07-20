مصري وأميركي يشتريان 55 بالمئة من أسهم ناد إنكليزي

استحوذ الملياردير المصرى ناصف ساويرس على 55 في المئة من أسهم نادى أستون فيلا الإنكليزي لكرة القدم، بالشراكة مع مستثمر أميركي، حسبما نقلت وسائل إعلام بريطانية وأميركية.

وقال النادي، الذي يشارك فريقه لكرة القدم في دوري الدرجة الثانية الإنكليزي، في بيان الجمعة إنه ينظر إلى ساويرس ورجل الأعمال الأميركي ويس إدينز بوصفهما "شريكين استراتيجيين سيوفران خبرة استثنائية للفريق وتعزيز فرصه المستقبلية".

وقال ساويرس وإدينز في بيان مشترك إنهما يتطلعان إلى العمل مع توني شيا، مالك النادي السابق والذي سيظل عضوا بمجلس إدارته، لاجراء تقييم شامل للنادي في الأسابيع المقبلة وإن أولويتهما هي "تقوية الفريق قبل انطلاق الموسم المقبل وبعد ذلك".

وتقدر ثروة رجل الأعمال المصري الذي يحمل كذلك الجنسية البلجيكية بنحو سبعة مليارات دولار أميركي.