مصرع طيار أردني في تحطم طائرة بتكساس

أعلن الجيش الأردني الأربعاء مصرع طيار أردني وآخر أميركي إثر تحطم طائرة مروحية في ولاية تكساس في أميركا.

وقال مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية إن الملازم أول الطيار أحمد الخوالدة وطيارا أميركيا توفيا نتيجة تعرض طائرة عمودية من طراز MH-6 المعروفة بـ"ليتل بيرد" لحادث سقوط.

وأوضح أن الطائرة تحطمت "خلال رحلة تدريبية في ولاية تكساس".

وأشار إلى "تشكيل هيئة تحقيق مشتركة من الجانبين الأردني والأميركي للوقوف على أسباب الحادث".

ولم يصدر حتى الآن أي تصريح من الجانب الأميركي.

وتخرج 12 طيارا أردنيا في الولايات المتحدة عام 2017، كما تخرج خمسة طيارين في تموز/يوليو الماضي فيما ينتظر سبعة آخرون التدريب في 2019.

وخصصت الولايات المتحدة 425 مليون دولار للقوات المسلحة الأردنية للتدريب والمعدات لعام 2018.