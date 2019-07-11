مصرع خمسة سياح بسبب عواصف في اليونان

أعلنت الشرطة اليونانية مصرع خمسة سياح أجانب على الأقل في منطقة خالكيذيكي في شمال البلاد ليل الأربعاء -والخميس في عواصف برد عنيفة.



وقالت الشرطة إن رجلا روسيا وابنه قتلا جراء سقوط شجرة، في حين لقي زوجان تشيكيان مصرعهما حين عصفت رياح عاتية بمقطورتهما.



أما الضحية الخامسة فهي سائحة رومانية قد قضت إثر تطاير سطح منزل جراء الرياح العاتية التي عصفت بالمنطقة الواقعة قرب مدينة تيسالونيكي.