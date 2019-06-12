مصادر للحرة: لا محاولة انقلاب في السودان

نفت مصادر للحرة الأربعاء الأنباء التي تحدثت عن محاولة انقلابية يقودها ضباط إسلاميون في الجيش السوداني.

وقالت المصادر إن سلطات المجلس العسكري أوقفت عددا من الضباط، غالبيتهم برتبة عقيد، نتيجة الاشتباه في أن لهم أراء معارضة لطريقة تعامل المجلس العسكري مع الأوضاع في السودان خصوصا طريقة فض الاعتصام.

وأكدت المصادر أن الضباط موقوفون لدى الاستخبارات العسكرية حيث يجري التحقيق معهم.

وكانت السلطات العسكرية أوقفت في وقت سابق ضابطين بالرتبة نفسها كانا قد نشرا تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي عبرا فيها عن تضامنهما مع المتظاهرين.