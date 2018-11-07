الحديدة.. استمرار المعارك ومقتل العشرات

قتل العشرات من الحوثيين والمقاتلين الموالين للحكومة اليمنية في الساعات الـ24 الماضية في المعارك المتواصلة في محيط مدينة الحديدة في غرب اليمن، بحسب ما أفادت به مصادر طبية الأربعاء.

وأكدت المصادر مقتل 27 مقاتلا حوثيا و12 من القوات الموالية لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وأكد مسؤولون في القوات الحكومية لوكالة الصحافة الفرنسية أن القوات الموالية للحكومة أحرزت "تقدما محدودا" في الجهتين الشرقية والجنوبية للمدينة ومينائها.

وتجري المعارك بإسناد من قوات التحالف الذي تقوده السعودية، والذي نفذ غارات جوية، بحسب مصادر عسكرية.

ويشهد محيط مدينة الحديدة منذ الخميس معارك عنيفة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة من التحالف، والمسلحين الحوثيين.

وتسبّبت المعارك منذ بدايتها في مقتل نحو 200 مقاتل من الطرفين، بحسب مصادر طبية وعسكرية في محافظة الحديدة.

وتثير المعارك في الحديدة مخاوف منظمات إنسانية وطبية على مصير المدنيين، ومن آثارها على المناطق الأخرى في حال توقف نقل المواد الغذائية والمساعدات من المدينة إلى تلك المناطق.

وتدخل عبر ميناء الحديدة غالبية السلع التجارية والمساعدات الموجهة إلى ملايين السكان في البلد الغارق في نزاع مسلح منذ 2014.