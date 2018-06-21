مصادر: تحضيرات لقمة محتملة بين ترامب وبوتين

أفاد مسؤولون في الإدارة الأميركية بأن الرئيس دونالد ترامب يعتزم لقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته المقررة إلى أوروبا الشهر المقبل، حسبما ذكرت وكالة بلومبيرغ الخميس.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين في واشنطن القول إن القمة الأميركية-الروسية قد تعقد قبل قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل في 11 تموز/يوليو، أو بعد زيارة ترامب إلى بريطانيا في 13 من الشهر ذاته.

ويأتي هذا فيما نقلت وسائل إعلام روسية رسمية عن وزارة الخارجية في موسكو القول إن مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون سيزور روسيا الأسبوع المقبل لمناقشة التحضيرات للقاء بين ترامب وبوتين.

ورفض البيت الأبيض مساء الأربعاء التعليق على الأمر.

وكان الرئيس ترامب قد التقى بوتين مرتين خلال قمة مجموعة الـ20 الماضية في هامبورغ بألمانيا.