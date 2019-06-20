مصادر: إقالة النائب العام في السودان

قالت مصادر في النيابة العامة السودانية لوكالة رويترز إن المجلس العسكري أقال الخميس النائب العام الوليد سيد أحمد محمود وعين عبد الله أحمد عبد الله خلفا له.

وجاءت الخطوة بينما تحقق السلطات في فض اعتصام المحتجين أمام وزارة الدفاع في الخرطوم ما أدى إلى مقتل العشرات في الثالث من حزيران/يونيو.

وكان محمود قد أعلن السبت أن الرئيس المخلوع عمر البشير سيحال إلى المحاكمة قريبا باتهامات بالفساد خلال ثلاثة عقود قضاها في السلطة، وأعلن فتح 41 دعوى جنائية ضد رموز النظام السابق أن استكمال إجراءات الاعتقال والتحري سيتم هذا الأسبوع.