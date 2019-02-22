مصادر: البشير سيعلن الطوارئ ويحل الحكومة

أفادت مصادر إعلامية سودانية الجمعة بأن الرئيس عمر البشير سيعلن حالة الطوارئ ويحل الحكومة المركزية وحكومات الولايات، بالتزامن مع تصاعد حدة الاحتجاجات في البلاد.

وذكرت المصادر أن البشير سيعلن أيضا وقف عمل لجنة تعديل الدستور، وعدم ترشحه لفترة رئاسية جديدة، على أن يكون رئيسا للبلاد حتى موعد إجراء الانتخابات المقررة العام المقبل.

وبدأت التظاهرات في السودان في 19 كانون الأول/ديسمبر احتجاجا على رفع الحكومة سعر الرغيف ثلاثة أضعاف، وسرعان ما تحولت إلى احتجاجات دامية ضد نظام البشير الذي يحكم البلاد منذ ثلاثة عقود.

وفي أول تعليق لقوى المعارضة على هذه الخطوات جدد تجمع المهنيين السودانيين تمسكه بتنحي البشير وحكومته من السلطة.

وقال التجمع إن البشير يجب أن يسلم السلطة لحكومة مدنية قومية انتقالية.

نائبة رئيس حزب الأمة المعارض مريم المهدي وصفت خطوات البشير بأنها "ضحك على الذقون" وأضافت أن إعلان حالة الطوارئ جاء لغلق الطريق على الاحتجاجات السلمية، وتم من دون التشاور مع قوى المعارضة.