مصادرة أموال وممتلكات لرئيس سمبدوريا

أعلنت الشرطة الإيطالية الأربعاء مصادرة أموال وممتلكات تصل قيمتها إلى 2.6 مليون يورو (2.9 مليون دولار أميركي) تعود لرئيس سمبدوريا ماسيمو فيريرو وناديه وخمسة أشخاص آخرين، في إطار تحقيقات حول اختلاسات مالية.

وأعلنت الشرطة مصادرة "أصول مالية مرتبطة بالمشتبهين بالإضافة إلى منزل فخم في فلورنسا".

وفيما يتعلق بنادي كرة القدم الإيطالي، صودرت أصول بأكثر من 200 ألف يورو (225 ألف دولار).

وتتمحور التحقيقات حول إصدار واستعمال فواتير مزورة، وتبييض أموال واحتيال، بالإضافة إلى عمليات مادية مشكوك فيها في شركات تابعة لمجموعة "غروب فيريرو".

ويملك فيريرو المنتج السينمائي عدة صالات سينما في العاصمة روما.

ويهتم المحققون تحديدا بأموال تتعلق بعملية انتقال لاعب الوسط الإسباني بيدرو أوبيانغ إلى سمبدوريا قادما من وست هام الإنكليزي في 2015.

وبحسب بيان الشرطة، فإن مبلغا مقداره 1.2 مليون يورو (1.5 مليون دولار) من قيمة هذه الصفقة قد يكون حول إلى حساب معين "ثم أعيد استعمال قسم منه لانتشال شركة أخرى ضمن هذه المجموعة من صعوبات مالية ولتمويل شركتين أخريين في مجموعة فيريرو" في إطار انتاج فيلم سينمائي.

وكان فيريرو (68 عاما) اشترى النادي الواقع في مدينة جنوى في صيف 2014.

وسبق لنادي سمبدوريا أن توج بطلا للدوري الإيطالي مرة واحدة عام 1991، أما أفضل إنجاز أوروبي له فكان التتويج بطلا لكأس الكؤوس الأوروبية عام 1990.

ويحتل الفريق حاليا المركز الثاني عشر في الدوري الإيطالي.