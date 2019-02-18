'مشكلة خطيرة' في غالاكسي إس 10

بينما يترقب كثيرون طرح هاتف سامسونغ غالاكسي أس 10 في الأسواق، أظهر تسريب جديد أن أحدث هواتف الشركة الكورية الجنوبية قد يعاني من "مشكلة خطيرة".

وذكرت مجلة فوربس أن فيديو نشرته شركة مبيعات التجزئة Mobile Fun يظهر أن ماسح البصمة الذي يعمل بالموجات فوق الصوتية الموجود في شاشة العرض لن يعمل مع واقي الشاشة "Screen protector" التقليدي لأنه يحول دون وصول الهواء إلى الماسح.

وحسب فوربس، فإن إحدى الطرق للتغلب على هذه المشكلة هي إحداث ثقب في واقي الشاشة حول الماسح، بيد أن ذلك سيجعل الهاتف يبدو قبيحا.

وقالت شركة Whitestone إن واقي شاشات من إنتاجها يتوافق مع ماسح البصمة الجديد الخاص بهاتف سامسونغ لكن تكلفته قد تصل إلى 60 دولارا، حسب موقع 9to5Google.

ومن المتوقع أن تطرح سامسونغ هاتف غالاكسي إس 10 في الأسواق بحلول الثامن من آذار/مارس.