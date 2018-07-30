مشروع هندي يهدد بسحب الجنسية من أربعة ملايين مسلم

أعلنت السلطات الهندية الاثنين مشروعا مثيرا للجدل لسحب الجنسية من أربعة ملايين شخص في ولاية اسام أغلبهم من المسلمين متحدثي البنغالية.

وعرضت السلطات مشروع السجل الوطني للمواطنين. وأعلن المدير العام للسجلات شايلش أن أكثر من 30 مليون شخص تم تدوين أسمائهم في السجل.

وتابع شايلش في غواهاتي كبرى مدن الولاية "يجب ألا يشعر أي هندي حقيقي بالقلق لأن لديهم فرصة كبيرة" لتسجيل أسمائهم في القائمة النهائية.

وتابع أن الذين لم ترد اسماؤهم يمكنهم الاعتراض "بموجب إجراء محدد" اعتبارا من 30 آب/اغسطس على أن تكون اللائحة النهائية جاهزة بحلول كانون الأول/ديسمبر.

في نيودلهي، حاول وزير الداخلية رجنات سينغ الحد من المخاوف من مشروع السجل الوطني.

وعلق ساتين غارغ المسؤول في وزارة الداخلية والذي كان حاضرا خلال المؤتمر الصحافي في غواهاتي أنه "من غير الوارد إرسال أحد إلى مراكز احتجاز بناء على القائمة".

ونددت مجموعات حقوقية بمشروع الحكومة وقالت إن سحب الجنسية من السكان شبيه بما قامت به بورما عندما جردت أقلية الروهينغا من حقوقها.

وقالت منظمة "آفاز" الحقوقية ومقرها الولايات المتحدة الاثنين إنه لا توجد هيئة فعلية لتقديم الشكاوى والمراجعات ولن يكون أمام المستبعدين ما يكفي من الوقت من أجل الاعتراض.

وقال ريكن باتل المدير التنفيذي للمنظمة في بيان "على الأرجح أن المسلمين وحدهم سيضطرون إلى عملية مراجعة معقدة وغير منصفة وبدون الحق باستشارة قانونية ستكون نهايتها عدم وجود أمل ببقائهم في حال خسروا".

وتقول السلطات إن الهدف من السجل هو مكافحة الهجرة غير الشرعية من بنغلادش المجاورة.

ويحصي المشروع سكان الولاية الذين تمكنوا من إثبات أن وجودهم فيها يعود إلى ما قبل 1973 عندما فر الملايين من الحرب التي رافقت استقلال بنغلادش.

وفر مئات آلاف الأشخاص من بنغلادش إلى الهند خلال حرب استقلالها عن باكستان وأقام غالبيتهم في اسام.

واسام هي الولاية الوحيدة في الهند التي تملك سجلا للمواطنين. وقد شهدت أعمال عنف على مدى عقود بين قبائل مقيمة ووافدين.

وفي إحدى أسوأ المجازر في تاريخ الهند قتل نحو ألفي مهاجر في يوم واحد في نيلي في 1983 غالبيتهم من المسلمين وبينهم عدد كبير من الأطفال.

ويبلغ عدد سكان اسام 33 مليون نسمة وهي معروفة بإنتاجها للشاي. وتقع شمال شرقي الهند ولديها حدود طويلة مع بنغلادش.